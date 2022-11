María José Mailliard fue invitada a la Cámara para hacer sus descargos tras suspensión

Tras la suspensión de la deportista chilena María José Mailliard por seis meses de toda actividad deportiva por acusaciones de maltrato, el diputado Marco Antonio Sulantay decidió invitarla a la comisión de Deportes, la cual integra, para darle la oportunidad de hacer sus descargos.

El parlamentario explicó que a raíz de que las imputaciones que se le hacen son graves y el castigo bastante severo: "Creo que debemos escucharla, todos tenemos la oportunidad de explicar la circunstancias por las cuales se recibe una condena", dijo.

"Las imputaciones que se le hacen son graves y el castigo aplicado es bastante riguroso, no obstante ella ha señalado que la decisión no se ajusta a la realidad y que habría sido juzgada por su ex pareja -presidente actual de la Federación, Álvaro Torres- con quien habría terminado en muy malos términos", añadió el parlamentario.

En contexto, los hechos remontan al año 2017 y el fallo dictado estos días fue emitido por el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, que preside Eduardo Arévalo Mateluna, y la deportista, por su parte ha denunciado hostigamiento de parte de la Federación de Canotaje y apuntó a su timonel, con quien tuvo un vínculo sentimental y quien la denunció por maltrato, abuso y discriminación.