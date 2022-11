María José Mailliard por acusaciones de maltrato: Mi abogada está viendo eso, yo me dedico a entrenar

La deportista nacional María José Mailliard fue suspendida por la Comisión Nacional de Arbitraje debido a acusaciones de maltrato surgidas desde la Federación Chilena de Canotaje.

Ante ello, la ex campeona mundial conversó con La Tercera, instancia donde expresó que todo está en manos de su abogada, puesto que ella está enfocada en entrenar.

"La verdad es que no hay mucho que hablar por ahora, ya que existen recursos legales y hasta que no sea definitiva la sentencia, no es recomendable opinar", dijo la reciente campeona en Asunción 2022.

"Mi abogada está viendo todo eso. Yo me dedico a entrenar y enfocarme en eso... Se viene un año muy importante y ese es el enfoque ahora para mí", añadió la deportista olímpica.

"Cuando haya una sentencia final podemos hablar en más profundidad del tema. Por ahora, hay recursos legales", expresó.

De acuerdo a la sentencia, publicada también por La Tercera, se acreditan una serie de denuncias. Entre ellas figura la de Ysumy Orellana, quien relató actos de acoso de parte de la porteña.

"Indica que en diciembre de 2020 la deportista Maillard realizaba hostigamiento a su persona, colocándola en contra del entrenador, lo que provocó su salida del CEO Curauma por salud mental. Señala que la denunciada la trató de negra, chica, que no le ganaba a nadie, y que no sirve, indica que ello minimizaba a las personas y que la soberbia es el origen del comportamiento de María José", consigna el escrito. Añade, además, una situación de bullying, la de Goviana Reyes, a quien le decía "chica, peruana, cosas de defectos físicos".

Otra de las denunciantes fue Fabiola Zamorano, quien reclamó contra Mailliard y su compañera Karen Roco. Agrega que ella y Goviana Reyes, fueron objeto de "maltrato psicológico, faltas de respeto, sobrenombres, motivo de risas y burlas, la molestaban antes de la competencia; que le decían 'gordas', 'asquerosas', 'mírate, das asco', 'mírate las piernas'".