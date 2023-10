María José Mailliard y su título mundial: Me llena de honor y orgullo, han sido años de trabajo

La destacada cineasta nacional María José Mailliard conversó con nuestros micrófonos de Al Aire Libre TV y comentó su gran experiencia de coronarse por segunda vez campeona del mundo, este año en Duisburgo, Alemania, en la categoría de 1.000 metros (Antes lo había hecho en Copenhague, Dinamarca, en 2021), sacando también pasajes a los Juegos Olímpicos de París 2024 en 200 metros.

Mailliard nos dijo: "Han sido años de trabajo y el nivel mundial está cada vez más duro. Un año de clasificación a los Juegos Olímpicos es más duro aún, incluso más que los Juegos, y tener un segundo título mundial, que además es el segundo de la historia de Chile, me llena de honor y orgullo, tomando en cuenta también que hice récord del mundo en 1.000 metros".

"Llevo varios años dentro de las mejores del mundo, por un tema que nadé muchos años y tengo mucha resistencia. Obviamente que tenía la mentalidad de ganar, pero también hay otros deportistas muy buenos. Las cosas se dieron, me sentí cómoda y logré el título", añadió.

También explicó su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024: "La clasificación es en los 200 metros, con el quinto lugar. Clasificaban las mejores cinco del mundo. Clasificar un año antes es un privilegio que tenemos como país y yo me siento muy contenta porque voy a poder hacer una clasificación completa, espero que me respeten esta clasificación para poder hacerlo y luchar por la medalla, y no como la otra vez que hubo controles internos (para elegir a la competidora del país) que me sacaron un poco del foco. Tengo los resultados suficientes para poder hacer desde ya la preparación".

Por otra parte, recordó su agraz paso por Tokio 2020, quedando ajustadamente fuera de la final: "Hubo un tema, porque la semifinal que me tocó a mí fue muy dura. Desde el heat estaba muy duro, no habían las mismas condiciones para todos. No fue por mi preparación sino porque no estaban equiparadas las primeras fases. Mi nivel era para estar en la final. Ahora estoy mucho mejor que antes".

Santiago 2023 y su distanciamiento de Karen Roco

"Cote" Mailliard también tuvo palabras para el desafío que tendrá en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, certamen en el que competirá en C1 200 y C2 500, junto a Paula Gómez.

"Los deportistas de América en Canoa somos potencia mundial en el C1 200. De hecho las cuatro primeras del Mundial fuimos americanas, así que va a ser muy peleado. Como puedo ganar también puedo salir cuarta. No me quiero adelantar, sé que estoy en una buena forma, y obviamente voy con la mentalidad puesta en el oro. En el C2 500 tengo mucha ilusión, porque en el Mundial de Alemania quedamos cuartas en América con Karen (Roco). Con Paula tengo muy buenas sensaciones, quizás no tiene la experiencia de Karen, pero tiene muchas ganas. Creo que podemos mejorar lo que he hecho", señaló.

"El apoyo de la gente es muy importante. Yo entreno muy bien, pero a la hora de competir, me siento bien con el apoyo y la presión de la gente. Eso me motiva mucho y creo que va a ser un plus enorme en la competencia", continuó.

También reforzó que: "Voy con Paula Gómez, quien clasificó a los Panamericanos tras un control interno que le ganó a Karen. Con Paula me voy a proyectar para los Juegos Olímpicos".

Finalmente, comentó su distanciamiento de Karen Roco, quien fue su compañera durante varios años, incluso en Tokio 2020, y terminó molesta con Mailliard, culpándola hace algunas semanas en La Tercera no haber provocado su eliminación de Santiago 2020 y tratándola de "un fraude como persona".

Ante esto, Mailliard señaló: "Yo me dedico a entrenar y a competir, no me gusta entrar en chismes. Lo único que puedo decir es que he hecho las cosas como la federación me las ha dicho, de forma correcta, si vamos a competir en un bote de equipo se tiene que controlar por el equipo. Ella tiene que asumir que perdió y uno tiene que asumir cuando se gana y cuando se pierde. Yo voy a remar con la que mejor reme y en este caso es con Paula, me siento muy cómoda con ella. Es una chica que tiene mucha proyección.

"Karen, además, tiene un hijo que es un tema para ella. Yo no puedo postergar o que me influya ese tema porque el hijo es de ella no es mío. Yo me he postergado de ser madre por tener una buena preparación. Paula no tiene nada que la ate a Chile, puede hacer una preparación completa y bien hecha, viajar a España. También es una chica jóven, que tiene 22 años y hay que apoyar a las nuevas generaciones", cerró.