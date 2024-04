Ultramaratonista británico demoró 352 días en recorrer África por motivos solidarios

El corredor británico Russ Cook llegó a su meta este domingo 7 de abril, luego de 352 días en los que recorrió de un extremo a otro el continente africano, en una travesía que contó con 16 mil kilómetros, equivalente a 385 maratones, y que tuvo una finalidad solidaria.

Su proyecto buscaba aportar fondos a jóvenes sin techo y la bautizó como “desafío África”, la que comenzó el 22 de abril del año pasado en el Cabos las Agujas, localidad a 170 kilómetros de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, y que esperaba completar para navidad, sin embargo sufrió múltiples contratiempos que lo retrasaron.

Durante el recorrido Cook, de 27 años, atravesó 16 países, pero con contratiempos. Luego de su trayecto por Sudáfrica y Namibia le robaron sus implementos, lo mismo le pasó en Angola donde le sustrajeron cámara fotográfica, teléfonos, dinero y pasaporte.

Con posterioridad, afloraron los dolores físicos y tuvo que interrumpir su itinerario hasta recuperarse. Mientras en el Desierto del Sahara, para evitar las fuertes temperaturas, hizo los recorridos de noche.

Finalmente y con una larga barba que denotaba todo su periplo, además del desgaste, llegó a Cabo Ángela, en Túnez y logró su objetivo por partida doble: unió África en su carrera, y recaudó 574 mil libras esterlinas (más de 680 millones de pesos chilenos).

La llegada a la meta de Ruus Cook

The first person ever to run the entire length of Africa. Mission complete🫡 pic.twitter.com/PZk5aDCDgH