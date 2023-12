Brian Grubb hizo historia en los deportes extremos tras unir el wakeskate y el salto base

El estadounidense Brian Grubb marcó un hito al combinar en una única maniobra el wakeskate, una variante del esquí acuático, con el salto base, desde 94 metros de altura en Emiratos Árabes Unidos.

Primero, Grubb, impulsado por un dron, recorrió con su tabla la piscina infinita más alta del mundo, ubicada en la azotea del hotel Dubai Address Beach Resort, en el piso 77.

Luego, gracias a una rampa en el borde de la piscina, saltó al vacío. Luego de unos emocionantes segundos en caída libre, descendió sin problemas con su paracaídas.

"Quería ser la primera persona en combinar el Wakeskating con el salto base, y empujarme a los niveles más altos de mis deportes. He tenido esta idea durante siete años, y no hay día en que no haya estado pensando en este proyecto", relató el deportista norteamericano, que nombró a su inédita acción como "WakeBASE".