Felipe Miranda consiguió doble oro para el Team Chile en Panamericano de esquí acuático

Un saldo de ocho títulos obtuvo el Team Chile en el Campeonato Panamericano de Esquí Acuático desarrollado entre el 29 de noviembre y este sábado 3 de diciembre en la Laguna Los Morros de San Bernardo, escenario sede de la disciplina en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En la jornada final brilló Felipe Miranda con una doble medalla de oro: salto y overall.

En la primera, hizo un brinco de 61,7 metros en la final, logrando el un-dos con el también nacional Emile Ritter, con 60,7. En la modalidad general, acumuló 2.746,66 puntos para llevarse el primer puesto, por sobre el argentino Tobías Giorgis.

"Mi objetivo es Santiago 2023, ahora pude sacar la medalla de oro en salto y overall y estuve peleando en figuras y slalom, pero más que nada me quedo con la sensación de que estoy más vigente que nunca, que puedo seguir compitiendo en overall, que es lo que más me apasiona", afirmó el esquiador de 37 años.

Las categorías menores también entregaron satisfacciones para Chile. Martín Labra celebró en sub-17 en figuras y overall, una antesala prometedora para el Mundial Junior que también se escenificará en Los Morros en enero próximo. Trinidad Espinal, en la misma edad, se llevó los aplausos en slalom.

En sub-14 sigue sumando Matías González. El triunfador en los últimos Juegos Sudamericanos Asunción 2022 festejó en figuras y slalom y confirma el futuro de esta disciplina en el país. La octava y última corona en el Panamericano fue en equipos adultos con la destacada participación de Miranda, Ritter, Labra y Valentina González.

GANADORES PANAMERICANO DE ESQUÍ ACUÁTICO IWWF

OPEN FEMENINO

Slalom: Regina Jaquess (EE.UU.)

Figuras: Neilly Ross (CAN)

Salto: Taryn Grant (CAN)

Overall: Paige Rini (CAN)

OPEN MASCULINO

Slalom: Nate Smith (EE.UU.

Figuras: Patricio Font (MEX)

Salto: Felipe Miranda (CHI)

Overall: Felipe Miranda (CHI)

SUB-21 FEMENINO

Slalom: Neilly Ross (CAN)

Figuras: Neilly Ross (CAN)

Salto: Rebecca Ramsay (CAN)

Overall: Rebecca Ramsay (CAN)

SUB-21 MASCULINO

Slalom: Blaze Grubbs (EE.UU.)

Figuras: Patricio Font (MEX)

Salto: Tobías Giorgis (ARG)

Overall: Tobías Giorgis (ARG)

SUB-17 FEMENINO

Slalom: Trinidad Espinal (CHI)

Figuras: Hannah Stopnicki (CAN)

Salto: Elizabeth Hall (EE.UU.)

Overall: Megan Pelkey (EE.UU.)

SUB-17 MASCULINO

Slalom: Charlie Ross (CAN)

Figuras: Martín Labra (CHI)

Salto: Lucas Pinette (CAN)

Overall: Martín Labra (CHI)

SUB-14 FEMENINO

Slalom: Tia Byrne (USA)

Figuras: Cameron Davis (EE.UU.)

Salto: Cameron Davis (EE.UU.)

Overall: Cameron Davis (EE.UU.)

SUB-14 MASCULINO

Slalom: Matías González (CHI)

Figuras: Matías González (CHI)

Salto: Francisco Giorgis (ARG)

Overall: Francisco Giorgis (ARG)

EQUIPOS OVERALL

General: Canadá

Open: Chile

Sub-21: Canadá

Sub-17: Canadá

Sub-14: Estados Unidos