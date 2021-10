Fisicoculturista fue hallado sin vida en su hotel antes de competir en el Míster Olympia

Un lamentable hecho golpeó al mundo del fisicoculturismo en las últimas horas, ya que el estadounidense George Peterson fue hallado muerto antes de competir en el tradicional Míster Olympia, uno de los eventos más importantes de este deporte.

De acuerdo a lo explicado por su entrenador, Peterson no contestaba a las llamadas ni mensajes en su teléfono celular, lo que causó la preocupación y generó que la seguridad del hotel donde se encontraba fuera a su habitación para conseguir respuestas.

Al lograr hacer ingreso a su dormitorio, el deportista de 37 años fue encontrado boca abajo y sin signos vitales. "No pude localizar a George. No contestaba a su puerta. Conseguimos que un guardia de seguridad abriera su habitación y lo encontramos boca abajo y casi frío. No pudieron salvarlo. Aparentemente habían pasado varias horas desde que se fue", relató Justin Miller.

De momento, se desconocen las causas del fallecimiento de Peterson, ya que según propias palabras de Miller al día anterior de lo sucedido se encontraba de buen estado de ánimo y salud.