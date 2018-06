Floyd Mayweather y Lionel Messi lideran listado de los deportistas mejor pagados del mundo

La revista Forbes divulgó este martes su tradicional listado con los deportistas mejor pagados del mundo, el cual está liderado, en primer y segundo lugar, por el boxeador estadounidense Floyd Mayweather y el futbolista argentino Lionel Messi, mientras que Cristiano Ronaldo, líder del ranking en 2016 y 2017, quedó relegado en el tercer puesto.

Mayweather, con ganancias de 285 millones de dólares, volvió a la cima de este listado, el cual ha dominado cuatro veces en los últimos siete años, gracias a las gigantesca suma de dinero que ganó por el "Combate del Siglo" ante el peleador irlandés de UFC, Conor McGregor, en agosto de 2017.

Messi, por su parte, desbancó a Cristiano Ronaldo como el futbolista mejor pagado del mundo gracias a sus contratos comerciales con Adidas, Gatorade, Pepsi y Huawei, además de la extensión de su contrato con FC Barcelona, con ganancias totales de 111 millones de la divisa norteamericana.

Pese al descenso de Ronaldo, el portugués se ha mantenido en el top tres por sexto año consecutivo. Además de sus ganancias por contratos publicitarios, el astro luso es considerado, según Forbes, como un futbolista con mucho potencial comercial, pues es el atleta más popular en las redes sociales, con 322 millones de seguidores combinando Facebook, Twitter e Instagram.

Quien dio el salto más significativo fue McGregor, debido a la citada pelea con Mayweather. Ganando sólo 85 millones de dólares en una noche, el irlandés se instaló en el cuarto lugar con 99 millones, mientras que el brasileño Neymar cierra el "top five" con 90 millones de dólares de ganancia en el último año.

Revisa el listado con los 20 mejores deportistas pagados del mundo:

1 - Floyd Mayweather - Boxeo (US$ 285 millones)

2 - Lionel Messi - Fútbol (US$ 111 millones)

3 - Cristiano Ronaldo - Fútbol (US$ 108 milhões)

4 - Conor McGregor - Artes Marciales Mixtas (US$ 99 millones)

5 - Neymar - Fútbol (US$ 90 millones)

6 - LeBron James - Baloncesto (US$ 85.5 millones)

7 - Roger Federer - Tenis (US$ 77.2 millones)

8 - Stephen Curry - Baloncesto (US$ 76.9 millones)

9 - Matt Ryan - Fútbol Americano (US$ 67.3 millones)

10 - Matthew Stafford - Fútbol Americano (US$ 59.5 millones)

11 - Kevin Durant - Baloncesto (US$ 57,3 millones)

12 - Lewis Hamilton - Automovilismo (US$ 51 millones)

13 - Russell Westbrook - Baloncesto (US$ 47,6 millones)

14 - James Harden - Baloncesto (US$ 46,4 millones)

15 - Canelo Alvarez - Boxeo (US$ 44,5 millones)

16 - Tiger Woods - Golf (US$ 43,3 millones)

17 - Drew Brees - Fútbol Americano (US$ 42,9 millones)

18 - Sebastian Vettel - Automovilismo (US$ 42,3 millones)

19 - Derek Carr - Fútbol Americano (US$ 42,1 millones)

20 - Rafael Nadal - Tenis (US$ 41,4 millones)