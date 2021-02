Entrenador hípico generó una polémica mayor tras posar sobre un caballo muerto

Gordon Elliot, destacado entrenador hípico irlandés, es investigado por una polémica fotografía en la que sale posando sobre un caballo muerto, llevándose además un importante "juicio público" en redes sociales.

Si bien en un inicio se especuló que podía tratarse de una fotografía falsa, finalmente fue el propio Elliott, ganador del Gran Nacional en su país, quien confirmó el hecho, disculpándose públicamente y señalando que va a cooperar en las indagaciones.

"Para la comunidad de carreras, para cualquiera que haya trabajado con caballos y los ame y para cualquiera que se sienta ofendido por esta imagen, no puedo disculparme lo suficiente", señaló, según recogió Mirror, mientras que en un tuiteo expresó que "el IHRB (Junta irlandesa reguladora de las carreras de caballos) se ha puesto en contacto conmigo con respecto a esta foto y cooperaré plenamente con su investigación".

No obstante, después entregó una insólita explicación para el hecho: "Estaba de pie junto al caballo esperando para ayudar con la extracción del cuerpo, en el curso del cual, en mi recuerdo recibí una llamada y, sin pensarlo, me senté a atenderla".

If this is real it’s disgusting but I really hope this is a fake #GordonElliott pic.twitter.com/2yjQEDUidd

I’m aware of a photo in circulation on social media. The I.H.R.B. have been in contact with me regarding this photo and I will be cooperating fully with their investigation.