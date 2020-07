Human Rights Watch denunció "maltratos generalizados" en Japón a deportistas menores de edad

Los maltratos físicos, sexuales y verbales a deportistas menores de edad son una práctica "generalizada" en Japón, según denunció la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) en un informe presentado este lunes.

El documento se basa en los testimonios de más de 800 deportistas nipones a lo largo de los últimos seis meses y se publica cuando resta poco más de un año para la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Las conclusiones apuntan a "maltratos generalizados a niños deportistas en muchos niveles, desde el deporte escolar hasta las competiciones al máximo nivel", según HRW, que realizó informes similares sobre países que acogieron anteriores citas olímpicas como Brasil, China o Rusia.

"Muchos niños han sido víctima de golpes brutales o de agresiones verbales durante décadas en pos de lograr trofeos o medallas", afirmó la responsable de campañas globales de HRW, Minky Worden, al presentar el informe por vía telemática.

Una de las formas de maltrato más habituales, según el informe, son las agresiones de distinto tipo por parte de los entrenadores, que afirmaron haber sufrido el 19 por ciento de los jóvenes consultados por HRW.

El informe identifica a los entrenadores como principales responsables de los maltratos y abusos reportados, seguidos de los compañeros de equipo de mayor edad o más experimentados, conocidos en Japón como "senpai".

HRW recomienda al Gobierno nipón acciones concretas como prohibir de forma explícita el "maltrato como forma de entrenamiento" e instituir un organismo a cargo de recoger denuncias de menores, investigarlas y tomar medidas contra los perpetradores.

