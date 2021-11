María Fernanda Valdés anunció que será madre: No será impedimento para mi carrera

La destacada pesista chilena María Fernanda Valdés, quien se perdiera los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por una rebelde lesión, anunció que está embarazada.

La deportista nacional hizo púbico su "dulce espera" en redes sociales: "Hay cosas que son inexplicables, sentimientos locos... Cuando se cierra una puerta, Dios abre otras. He aquí una de las competencias más importantes de nuestras vidas, dos años de matrimonio y una personita en camino. Estamos felices de esperarte. Hace más de tres meses me lesioné y pensé que algo mejor vendrá, pero este sentimiento es más grande que eso. Felices junto a tu papá", contó en Instagram la deportista nacional, segunda en el Mundial de Anaheim en 2017.

Y en diálogo con Las Últimas Noticias contó más detalles: "Tengo 12 semanas, estamos súper felices con la noticia. Me siento súper bien, dentro de lo que uno siente en el embarazo. Las últimas cuatro semanas fueron no sé si estresantes, pero he tenido hartos síntomas", comentó Valdés, quien aseguró que los tiempos calzan con la recuperación de su lesión.

"Sí, estaba conversado, no zanjado, pero se dio la oportunidad y aquí estamos. Después que me lesioné, habíamos tomado la decisión como pareja de que iba a ser una larga recuperación, iba a ser lenta, entonces era el momento. Aparte, también tenía una tristeza grande por los Juegos. Eran las dos cosas a la vez, pero salió ante de lo previsto. Los médicos me decían que me iba a demorar dos a tres meses en quedar embarazada y fue súper luego después de que me lesioné", contó Valdés, quien cree que la maternidad no será un problema en su carrera deportiva.

"Es un obstáculo más en la vida, pero no creo que sea impedimento. Hay muchas mujeres en el deporte que han sido mamás, han seguido entrenando y no hay problemas. Yo cuento con el apoyo de mi marido, que está al 100 por ciento, está pendiente de todo y en cómo me siento", comentó.

Recordar que Valdés, además de haber sido campeona mundial, suma variados logros entre los que se cuentan dos campeonatos panamericanos de la especialidad y una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto.