Bad Bunny enfrentará a The Miz en un combate en Wrestlemania

El cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny finalmente cumplirá uno de sus sueños, ya que este lunes confirmó que enfrentará a The Miz en un combate en Wrestlemania, el evento más importante de WWE.

Con una agresiva aparición en el RAW de este lunes, el artista musical atacó con una guitarrá al multicampeón de la compañía de lucha libre, aceptando el reto que este último le hizo al inicio de la velada.

