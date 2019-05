11:20 - 26/05/2019

Jon Moxley apareció en AEW y causó impacto al atacar a Chris Jericho y Kenny Omega

All Elite Wrestling (AEW) tuvo este sábado en Las Vegas su primer evento, Double or Nothing, e impactó a los fans de la lucha libre con la aparición de Jon Moxley (Dean Ambrose en WWE), quien atacó a Chris Jericho y Kenny Omega tras el final de la pelea estelar. (Video: Bleacher Report)