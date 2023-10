Propuesta de matrimonio tras siete horas de carrera la rompió en el Ultra Paine

Durante el fin de semana tuvo lugar el Ultra Paine 2023, su novena edición, que contó con una llamativa postal con una propuesta de matrimonio en la meta, luego de un extenso recorrido en el Parque Nacional Torres del Paine.

Después de seis horas y 58 minutos de extenuante carrera en la categoría 42K, Oxiel Lagües, oriundo de Huasco, sorprendió a su pareja con el anillo de compromiso. Para su alegría, el ofrecimiento fue aceptado, en medio de aplausos de los presentes.

"No hay mejor lugar para hacerlo que en la Patagonia. Es hermoso, está rodeado de gente y qué bueno que me dijo que sí", relató el atacameño entre risas, antes de dar detalles sobre su plan.

"Guardé el anillo en la mochila, en un papel alusa y en una bolsa ziploc para que no se mojara con la transpiración. Unos kilómetros antes me detuve e hice cambio. Cuando escuché harta bulla (la recepción de la gente), ahí dije 'esto es un éxito'. Ella no sabía nada, una amiga me ayudó bastante para que ella no sospechara nada", contó.

María José Tapia, la ahora prometida, también se refirió al especial momento: "Esta es la segunda carrera grande a la que lo acompaño. No tenía idea que esto iba a pasar y no sabía qué decir. Yo me acerqué a grabar a su llegada y de repente vi la caja (del anillo), estaba muy nerviosa. Es una sorpresa gigante".

Así, entre un gran paisaje montañoso, se dio la emotiva secuencia que adornó la competencia, donde el brasileño Fernando Nazario destacó con la medalla de 42K masculina (4h06m23s) y Cindy Ramírez hizo lo propio en esa distancia por la competencia femenina (5h00m11s).