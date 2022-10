El Chile Open de pádel tiene escenario y fecha para debutar en 2023

El complejo San Carlos de Apoquindo del Club Deportivo Universidad Católica (CDUC) fue presentado oficialmente como sede del Chile Open Padel 2023, que llevará al país a debutar en el World Padel Tour, circuito donde compiten los más grandes exponentes del profesionalismo de este deporte a nivel mundial.

El torneo internacional que se disputará en el recinto precordillerano de Santiago entre los días 13 y 19 de marzo, transforma al país en la cuarta parada del World Padel Tour en Latinoamérica, tras las fechas que ya se realizan en México y las dos que se juegan en Argentina.

El presidente del Club Deportivo Universidad Católica, Francisco Urrejola, anunció la realización de esta nueva fecha del World Padel Tour en San Carlos de Apoquindo y manifestó: "Este torneo va a ser con los mejores jugadores del mundo. Para el club es un orgullo poder poner a disposición nuestras instalaciones para difundir un deporte que viene en alza y que creo que va a ser de los más importantes en un futuro próximo"

Lisandro Borges, CEO del World Padel Tour en Argentina, Chile y Paraguay también expresó su entusiasmo frente al anuncio de la realización del Chile Open Padel y dijo: En lo personal, estoy muy contento que el World Padel Tour desembarque en Santiago, en una ciudad maravillosa. Las mejores instalaciones que yo he visto en mi vida en Latinoamérica, no hay instalaciones como las que tiene la Católica. Estamos muy felices y ha sido un trabajo largo. No tengan duda que el World Padel Tour viene para quedarse. Nosotros vamos a construir marca, tanto Católica como nosotros somos World Padel Tour.

La competencia en territorio nacional será transmitida en forma exclusiva por Zapping, sin costo adicional para los suscriptores del servicio por Internet y el CEO de Zapping Chile, Gustavo Morandé manifestó: "Para nosotros es un honor estar aquí y ser partícipes de esto. Venimos trabajando hace años, desde que compramos los derechos exclusivos para Chile hemos tratado de vincularnos a World Padel Tour, de trabajar de la mano de ellos. Contaremos con una tecnología muy nueva, con doce cámaras full HD".

Durante la actividad, los organizadores y colaboradores del circuito en Chile adelantaron el sistema de entradas para que los fanáticos de esta disciplina puedan ver y disfrutar los partidos que protagonizarán los jugadores de la elite mundial de esta disciplina. En esa línea, el General Manager & Commercial Director de Ticketmaster Chile, Javier Parra puntualizó: "Ser la ticketera oficial es realmente un privilegio. Desde el primer día que empezamos a conversar fue un agrado ser parte del proyecto. Nosotros estamos de vuelta después de varios años, feliz de ser parte de este proyecto. La venta va a estar disponible a partir del 21 de noviembre, así que mientras tanto los invito a seguir entrando a la página www.ticketmaster.cl para seguir toda la información respecto al evento".

La presentación oficial de Chile como sede del mejor pádel del mundo, también contó con la presencia virtual de Javier Valdés, jugador chileno que compartió su experiencia en el circuito y sus desafíos en el primer Chile Open Padel. "Va a ser un marco impresionante. Sé que también el público está pendiente de eso. Ya veo las gradas llenas, va a ser un torneazo y van a estar los mejores jugadores. Encantado poder jugar ahí y ser local", declaró desde España.