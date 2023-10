Fernando Belasteguín, estrella del pádel, palpitó el Pala Tour Fest en Chile

Los próximos 20 y 21 de diciembre se realizará en Chile el Pala Tour Fest 2023, que reunirá a parte de los mejores jugadores de pádel del mundo en el Movistar Arena, en dos jornadas que se espera que sean memorables.

El evento tendrá a la dupla número uno del mundo compuesta por el español Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia, además de Federico Chingotto (7°), Carlos Gutiérrez (10°) con su pareja Jerónimo González (11°) y Miguel Lamperti (41°).

Junto a ellos estará el también argentino Fernando Belasteguín (14°), quien tiene el registro más largo de la historia en el número uno del mundo, con 16 años consecutivos.

"Bela" nos dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa: "Es un país que he visitado, tengo grandes amigos. Me han invitado a Pala Fest, quedé muy sorprendido el año pasado con la experiencia. Cuando me dijeron que contaban conmigo para este año fue una gran alegría".

"Este año es un escenario diferente, es indoor, lo que es un gran acierto para asegurar el evento y el espectáculo, para la comodidad de los jugadores y la gente, espero que se llene. Estoy con muchas ganas de estar en Chile", añadió.

Sobre su carrera comentó: "Yo siempre digo que he tenido suerte en mi carrera, llevo 29 años como jugador profesional, he tenido algunos percances, pero han sido muy pocos para los años que llevo. No soy de disfrutar nada, estoy obsesionado con seguir mejorando, si no lo haces, el deporte te saca muy rápido. No he sido capaz de disfrutar nada de lo que me ha pasado en mi carrera. Cuando termine, que lo tengo programado para el 2024, voy a disfrutar y valorar más todos los años como profesional y la suerte de estar tanto tiempo como número uno del mundo".

Finalmente, tuvo palabras para esta disciplina en nuestro país: "Te mentiría si te digo algo muy profundo porque no estoy en el día a día, pero sí me han contado que va creciendo mucho y que los exponentes están siendo cada vez más y mejores".

Aún quedan entradas disponibles para el Pala Tour Fest 2023 en puntoticket.cl y la transmisión televisiva estará a cargo de Zapping Sports.