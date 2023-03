Javier Valdés: El nivel del pádel actual te obliga a prepararte igual que en el tenis

El deportista Javier Valdés, único chileno en el World Padel Tour, reveló en una entrevista concedida a Las Últimas Noticias como es que su padre logró ayudarlo a conocer la actividad en la que está dedicando todos sus esfuerzos para desempeñarse como uno de los mejores representantes nacionales en esta disciplina.

"Mi papá, Juan Carlos, llegó a estar entre los 10 mejores del escalafón en tenis. Conoció el pádel cuando se retiró y se le hizo fácil empezar a competir, porque el circuito mundial se jugaba mucho en Sudámerica y México", describió el jugador de 26 años.

"Una de las diferencias con la época de mi papá es que el deporte no era tan profesional como hoy. Cuando me radiqué en España, las ocho mejores parejas del mundo podían vivir del pádel. Ahora los contratos son mejores, jugamos por todo el mundo y más jugadores se dedican al 100 por ciento. El nivel es más fuerte y te obliga a prepararte mejor, una preparación que es muy parecida a la del tenis. En mi equipo hay kinesiólogo, psicólogo, estudiamos rivales y tengo la suerte de que me puedo dedicar por completo al pádel", agregó Valdés.

El deportista chileno competirá junto al italiano Facundo Domínguez en el Chile Padel Open, primer torneo en la historia del país como parte del World Padel Tour. Este evento se desarrollará entre el 15 y 19 de marzo en San Carlos de Apoquindo.