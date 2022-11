Argentina ganará el Mundial de Qatar con gol de Messi, según pronóstico del FIFA 23

La compañía EA Sports realizó una simulación del Mundial de Qatar 2022 con su videojuego FIFA 23, en la cual Argentina quedó como campeón.

La empresa internacional predijo correctamente a los campeones de 2010, 2014 y 2018, por lo que la noticia dejó muy ilusionados a los fanáticos de la Albiceleste.

De acuerdo a este pronosticador, Brasil, Argentina, Francia y Alemania avanzarán sin problemas de la fase de grupos, mientras Estados Unidos quedó por delante de Inglaterra y Gales, que finalmente fue eliminada, en tanto que en el Grupo H Portugal y República Checa dejaron fuera a Uruguay y Ghana.

En octavos de final Argentina superó 2-1 a Dinamarca, luego se midió con Países Bajos, escuadra a la que superó por 1-0. Ese mismo resultado logró en semifinales ante el campeón vigente, Francia, para verse las caras en la final con Brasil.

El "Scratch", por su parte, llegó a la definición tras vencer a Corea del Sur (3-0), Alemania (3-0) y a Portugal por penales, luego de un 0-0 en el tiempo reglamentario.

El partido decisivo fue 1-0 a favor de los trasandinos con solitario gol de Lionel Messi, que además marcó ocho veces en el campeonato por lo que se quedó con la Bota de Oro y el Balón de Oro. El Guante de Oro, en tanto, fue con empate entre Rui Patricio (Portugal), Alisson (Brasil), Dominik Livakovic (Croacia) y Emiliano Martínez (Argentina), que se quedó con el trofeo por avanzar más en el campeonato.

