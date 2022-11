DT de Valencia, a 11 días del Mundial: Cavani tiene el tobillo muy hinchado y con dolor

El histórico Gennaro Gattuso, director técnico de Valencia, no pudo quitarle preocupación al pueblo uruguayo, ya que sostuvo que Edinson Cavani sigue complicado de una lesión, a solo 11 días del Mundial de Qatar 2022.

Gattuso expresó en conferencia de prensa: "Edi en estos últimos cinco o seis días ha hecho de todo para poder jugar pero el tobillo está muy hinchado y tiene dolor. Ha mostrado una gran disponibilidad pero no puede entrenarse".

"SU TOBILLO AHORA ESTÁ MUY HINCHADO, TIENE DOLOR", declaró Gennaro Gattuso sobre la situación de Edinson Cavani y agregó: "Con nuestro cuerpo médico no hemos hablado sobre si puede perderse el Mundial o no". pic.twitter.com/S4KNkFroah — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2022

"La ultima resonancia se la hizo hace unas semanas y el tobillo está mejor que cuando vino pero cuando le golpean le molesta. Pero está mejor que cuando le fichamos. Tiene que trabajar pero a él le gusta. No estoy pensando en todo negativo, espero que juegue un gran Mundial y que no le moleste el tobillo", añadió.

Eso sí no quiso opinar de convocarlo o no a la Copa del Mundo: "Es una valoración que debe hacer su selección, yo no lo he hablado con nuestro cuerpo médico".

La "Celeste" debuta el 24 de noviembre en la cita planetaria contra Corea del Sur.