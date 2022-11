El alcohol y otras excepciones del Mundial más allá de la desinformación

¿Se puede beber alcohol durante Qatar 2022? ¿Las parejas homosexuales tienen prohibida la entrada? ¿Deberán las mujeres cubrirse la cabeza? Las dudas y la desinformación confunden a los aficionados, que durante el Mundial gozarán de excepciones a la legislación.

Entre esas prerrogativas, el anfitrión del torneo de la FIFA ha habilitado puntos especiales para la venta de alcohol y espacios para recuperarse de la embriaguez disponibles para los aficionados, así como permitirá la exhibición de banderas LGBTIQ+, a pesar de que la homosexualidad está penada por la ley qatarí.

El rechazo a la elección de Qatar como sede del Mundial y la preocupación por las consecuencias de actuar contra sus leyes ha generado en los últimos meses desinformación sobre las prohibiciones vigentes, como supuestas penas de cárcel por lucir el estandarte arcoíris o un cartel con falsas restricciones.

- Habrá alcohol, pero no en todos los lugares:

Qatar permite la venta y la ingesta de estas bebidas a personas mayores de 21 años en hoteles, restaurantes y bares con licencia, pero nunca en la calle u otros lugares públicos.

Durante la celebración del Mundial, se habilitarán "áreas adicionales" en las que "habrá bebidas alcohólicas disponibles", explicaron a la Agencia EFE fuentes de la Embajada de Qatar en España.

Estos puntos estarán dispuestos en las inmediaciones de los estadios, donde se venderá alcohol únicamente durante las tres horas previas al arranque de los partidos y la hora posterior a la finalización de los mismos.

Además, una peculiaridad de este Mundial es que las autoridades establecerán áreas de recuperación para aquellos aficionados que se encuentren en estado de embriaguez, según explicó en una entrevista en Sky News Nasser Al-Khater, director ejecutivo del Mundial.

En todo caso, al margen de estas exenciones, la legislación establece que "es un delito beber alcohol o estar ebrio en público".

De hecho, beber en un lugar no habilitado para ello puede suponer una pena de prisión de hasta seis meses o una multa de hasta 3.000 riales qataríes, alrededor de 800 euros, según informa el Ministerio de Exteriores británico en su web.

Asimismo, fumar está prohibido en todos los espacios públicos, incluidos museos, clubes deportivos, centros comerciales y restaurantes.

- Las parejas homosexuales pueden viajar a Qatar:

La política de Qatar contra los derechos de las personas LGBTIQ+ ha sido una de las cuestiones que más críticas ha suscitado desde que se anunció su elección como sede del Mundial de Fútbol.

Qatar castiga con penas de uno a tres años de cárcel las relaciones sexuales entre hombres.

No obstante, y aunque no se haya promulgado ninguna norma o texto que lo recoja, las autoridades cataríes han asegurado que las personas LGBTIQ+ que viajen durante el Mundial no sufrirán consecuencias legales.

El portavoz del Mundial, Naser Al Jater, aseguró en una entrevista con la CNN que una pareja homosexual puede acudir al Mundial "como aficionados de un torneo de fútbol" y que "pueden hacer lo que cualquier otro ser humano haría".

Igualmente, lucir la bandera del arcoíris estará permitido en los estadios donde se disputen los encuentros, según confirmaron tanto la FIFA como la organización qatarí del Mundial.

Sin embargo, en otra entrevista en la televisión pública alemana ZDF, el embajador del Mundial de Qatar y exfutbolista internacional de este país Khalid Salman calificó la homosexualidad de "daño mental".

- Las muestras de afecto están mal vistas:

Recientemente, numerosos mensajes en redes sociales han alertado de que Qatar prohibiría las relaciones extramatrimoniales durante la celebración del Mundial con penas de hasta siete años de cárcel.

Lo cierto es que el Código Penal de Qatar tipifica como delito las relaciones extramaritales, aunque la norma es anterior al Mundial.

Sobre esta cuestión, fuentes de la Embajada de Qatar señalaron a EFE que el país pide a los visitantes que respeten "sus valores y tradiciones", como lo harían "en otras partes del mundo".

Las mismas fuentes añaden: "Qatar es una sociedad relativamente conservadora, las demostraciones públicas de afecto no forman parte de nuestra cultura".

- Las mujeres no están obligadas a llevar el Hiyab:

La FIFA señala en su guía para el Mundial que los turistas "pueden llevar en general ropa de su elección", por lo que las mujeres no qataríes no están obligadas a llevar el hiyab, un velo tradicional para cubrir la cabeza.

Asimismo, los trajes de baño están permitidos en las playas privadas de los hoteles y piscinas.

Por otra parte, la organización precisa que los visitantes, tanto mujeres como hombres, deben cubrir sus hombros y rodillas cuando acudan a lugares públicos como museos y otros edificios gubernamentales.

Además, el Ministerio de Exteriores de Francia recomienda a sus ciudadanos "evitar la ropa corta y escotada, tanto para mujeres como para hombres".

Por último, la ley prohíbe a toda persona que tome una fotografía de una persona, publicar, mostrar o distribuir la imagen original o cualquier copia de la misma sin el permiso del sujeto de dicha imagen.