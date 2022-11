La cerveza oficial del Mundial reaccionó a "incómoda" medida de Qatar

La cerveza oficial del Mundial de Qatar 2022, Budweiser, de origen estadounidense, tuvo una reacción que se hizo viral luego que se dio a conocer la decisión de prohibir la venta de bebidas alcohólicas en los partidos del torneo que arranca el próximo domingo.

La cuenta oficial de la firma norteamericana en Twitter escribió "Bueno, esto es incómodo", luego que se difundió la determinación de no autorizar la venta de cerveza en los estadios y en sus perímetros, solo permitiéndolo en las denominadas "zonas de hinchas" y los puntos con licencia, como determinados hoteles.

Budweiser destina un fondo millonario, cercano a los 75 millones de dólares, para ser auspiciador de la Copa del Mundo.

El posteo luego fue eliminado de la cuenta oficial de la cerveza.

It looks like ⁦@Budweiser⁩ has deleted a tweet commenting on Qatar’s decision to ban the sale of beer at all ⁦@FIFAWorldCupQTR⁩ matches, breaking a promise it gave in order to stage the tournament, & impacting Bud’s contract with ⁦@FIFAcom⁩. pic.twitter.com/skL4g6dFlJ