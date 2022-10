Lewandowski y Qatar 2022: Argentina es de las favoritas, tiene a Messi que es una leyenda

El delantero polaco Robert Lewandowski analizó el desafío de su país en el Mundial de Qatar 2022, repasando a sus rivales en el Grupo C, uno de los cuales es candidato al título en su opinión.

"Sobre Argentina no hay mucho que decir, es una selección excepcional. Es una de las favoritas para ganar. Tiene a Lionel Messi a la cabeza, que es una auténtica leyenda. Será sin duda el partido más complicado", indicó en conversación con la FIFA.

Respecto a sus demás contrincantes, "Lewy" expresó que "México es un equipo difícil que siempre lucha y nunca se rinde. En cuanto a Arabia Saudita, es la gran sorpresa, con una defensa sólida y buena táctica. Nos enfrentamos a este grupo con buen ánimo. Saltaremos a la cancha con una sonrisa en los labios, aunque sepamos que serán partidos difíciles".

Además, se refirió a las esperanzas que enciende su rendimiento frente a las redes. "Soy consciente de que con cada uno de mis éxitos, de mis goles, crecen las expectativas. De mí se espera que marque goles, y no siempre es posible. 'Si he marcado, he jugado bien, pero si no, he jugado mal'; no es así, y yo lo sé. No tengo miedo", manifestó.

El ex Bayern Múnich buscará en tierras árabes dejar atrás la acutación Rusia 2018, donde Polonia se despidió en fase de grupos. Aquel torneo fue "una de las mayores decepciones" en la carrera de Lewandowski, pues "no marcó ningún gol, y eso siempre duele".