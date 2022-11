Medio de prensa uruguayo fue impedido de grabar en edificio público en Qatar

Un nuevo caso de censura se vivió en Qatar a solo días del arraque del Mundial de la FIFA. Esta vez fue un periodista uruguayo, de un canal de televisión de ese país, quien relató su experiencia, similar a la que vivió un medio danés, aunque sin la violencia que sufrieron los europeos.

Darío Kneubuhler, quien está reporteando para el programa "Un actor suelto en Qatar" para el Canal 4 de Uruguay, detalló que no pudieron grabar en un edificio público y ese es un de los focos de las fuerzas de seguridad, según consignó El País.

"Hay un detalle que no es menor. Los policías qataríes y los que están controlando te piden que no filmes los edificios públicos, no sé muy bien por qué, y sobre todo los edificios de seguridad. No saben lo que es el edificio de ciberseguridad. Es una pirámide impresionante", comentó.

Respecto a la situación de los daneses, Kneubuhler sostuvo que "el modo con el que llevaron adelante eso es desmedido totalmente. Por suerte a nosotros no nos pasó igual".

"A nosotros vino una persona y nos dijo 'no pueden filmar los edificios públicos'. Nos dimos media vuelta y nos fuimos", aseveró.