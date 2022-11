“No voy a jugar más”: El recuerdo cuando Mbappé casi renuncia a la selección de Francia

La estrella Kylian Mbappé recordó un momento en que estuvo a punto de dejar la selección francesa, en una entrevista que brindó en la previa del Mundial de Qatar 2022, donde su equipo va por el tricampeonato.

"Dije, 'No puedo jugar para la gente que piensa que soy un mono. No voy a jugar'. Pero después, tomé una reflexión con toda la gente que juega a mi alrededor y me anima, y creo que no fue el buen mensaje para rendirme. Porque creo que soy un ejemplo para todos", señaló en una publicación de Sports Illustrated, recordando un eqpisodio tras la temprana eliminación en octavos de final de la Euro 2020.

"Esta es la nueva Francia. Es por eso que no renuncié a la selección. Porque es un mensaje para la generación joven para decir: 'Somos más fuertes que eso", cerró Kylian.