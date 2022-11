Países Bajos oficializó su lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022

El seleccionador Louis van Gaal confirmó el plantel de Países Bajos para la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde buscará su primer título.

La escuadra neerlandesa está comandada por su capitán, el central de Liverpool Virgil van Dijk, junto a otros jugadores destacados como Matthijs de Ligt (Bayern Múnich), Stefan de Vrij (Inter de Milán) o Memphis Depay (Barcelona), entre otros.

El lateral Georginio Wijnaldum no logró ingresar al listado debido a una fractura de tibia que sufrió a fines de agosto durante un entrenamiento de Roma.

Por contraparte, el arquero Remko Pasveer, que llamó la atención al debutar con la selección con 39 años el pasado mes de septiembre, también vivirá su estreno en un Mundial, pues fue llamado como tercer guardameta.

Revisa la lista de los "tulipanes":

🦁 Our 26 Lions for the @FIFAWorldCup!#NothingLikeOranje | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EpkvaksBLW