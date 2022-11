El cantante británico Rod Stewart rechazó actuar en el Mundial de Qatar por motivos éticos, tal como contó en una entrevista publicada este martes por el diario The Sunday Times.

"Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses por tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir", dijo el escocés, reconocido hincha del fútbol y del club escocés Celtic.

"Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas", añadió.

Stewart es conocido por su compromiso político y solidario, hace unos meses acogió en su casa a una familia de refugiados ucranios.

Estas declaraciones se dan justo luego de que la reconocida cantante Dua Lipa desmintiera esta semana los rumores que insistían en que ella sería la encargada de abrir la cita deportiva en Qatar.

Lo hizo con un mensaje en su Instagram en el que desmentía que tal actuación hubiera estado nunca sobre la mesa, añadiendo que visitará el país cuando este "respete todos los derechos humanos que prometió cumplir cuando ganaron el derecho de celebrar el torneo".