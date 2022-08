Un niño de ocho años creó su propio álbum del Mundial ya que no le alcanzaba la plata

En la previa de cada Mundial de Fútbol, el álbum y sus respectivas figuras es una tradición en prácticamente todo el planeta, no obstante, para muchos puede resultar caro intentar conseguir cada una de las láminas.

Ante eso, el pequeño Joao Gabriel, brasileño de apenas ocho años emocionó a todos al crear su propio cuadernillo con dibujos hechos por él mismo.

El niño vive en Goiânia, un municipio brasileño, capital del estado de Goiás y para sus padres es muy difícil dedicar una parte de su dinero a la compra de figuritas.

"Había un artículo sobre el álbum de la Copa del Mundo y dijo que quería un álbum. Llegué del trabajo y dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó lo que había dibujado", dijo el padre del pequeño fanático.

"No hay forma de no emocionarse, la felicidad es tanta que me quedo sin palabras de tener a alguien con tanta creatividad. Hizo los cromos y puso el nombre de cada jugador. Incluso hizo los jueces", agregó João Teixeira al portal G1.