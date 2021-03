Alemania comienza su periplo rumbo a Qatar 2022 ante la impredecible Islandia

Alemania comienza este jueves su periplo rumbo al Mundial de Qatar 2022 en las clasificatorias de la UEFA y lo hará enfrentando a la impredecible Islandia, a partir de las 16:45 horas (19:45 GMT) en el MSV-Arena de Duisburgo.

El duelo será especial para los germanos, ya que es el primero que afrontarán desde que el técnico Joachim Low anunció que dejará el cargo tras la Eurocopa.

El equipo tetracampeón mundial necesita renovar sensaciones, ya que aún está golpeado del 6-0 que sufrieron ante España en noviembre pasado.

Quien está llamado a ser figura clave es Ilkay Gundogan, quien ha recuperado su mejor versión en Manchester City.

Por su parte, Islandia, que tuvo su primera aparición mundialista en Rusia 2018, espera iniciar con buen pie las clasificatorias y aprovechar las dudas de Alemania para cosechar, por lo menos, un punto en la visita a Duisburgo.

Todos los detalles de la jornada este jueves los podrás seguir con el Minuto a Minuto de AlAireLibre.cl

Este es el listado de las Clasificatorias europeas para este jueves:

Grupo B

España vs. Grecia. 16:45 horas.

Suecia vs. Georgia. 16:45 horas.

Grupo C

Bulgaria vs. Suiza. 14:00 horas.

Italia vs. Irlanda del Norte. 16:45 horas.

Grupo F

Israel vs. Dinamarca. 14:00 horas.

Escocia vs. Austria. 16:45 horas.

Moldavia vs. Islas Feroe. 16:45 horas.

Grupo I

Inglaterra vs. San Marino. 16:45 horas.

Andorra vs. Albania. 16:45 horas.

Hungría vs. Polonia. 16:45 horas.

Grupo J

Alemania vs. Islandia. 16:45 horas.

Liechtenstein vs. Armenia. 16:45 horas.

Rumania vs. Macedonia del Norte. 16:45 horas.