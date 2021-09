Arquero de Brasil lloró en conferencia previa al duelo con la Roja

El portero Everson, que milita en Atlético Mineiro y fue convocado a la selección brasileña para la triple fecha de Clasificatorias, en que juegan con Chile, Argentina y Perú, se emocionó hasta las lágrimas durante la conferencia de prensa previa al choque con la Roja.

"Hablar de mi padre me conmueve. Quería ser arquero viendo a mi padre, que era arquero en la llanura aluvial. Siempre atrapaba el balón para él en los partidos y en los descansos iba a la portería. Mi padre no lo hacía. Incluso tenía un guante y me seguía pateando", contó en el encuentro con los medios.

"Estoy seguro que estoy cumpliendo el sueño de mi vida, de mi carrera futbolística. Y ciertamente le estoy dando mucho orgullo a mi papá y a mi mamá, quienes siempre me acompañaron también. Pero mi padre es mi mayor ídolo del fútbol aunque no era un deportista profesional. Estoy muy feliz de que su hijo, que era un pasapelotas, se convirtiera en el portero de la selección brasileña en las Clasificatorias", comentó el compañero de Eduardo Vargas.

Everson igualmente destacó a Jorge Sampaoli, quien desarrolló su juego con los pies cuando compartieron en Santos y luego en el "Galo": "Pude mejorar mucho más esta faceta de jugar con los pies, encontrar al hombre libre y ayudar en la construcción ofensiva. He ido aprendiendo mucho y todavía estoy aprendiendo".

Everson fue convocado por Tite luego de la negativa de la Premier League de ceder jugadores a selecciones de países que están en la "lista roja" de Reino Unido.