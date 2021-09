Arturo Vidal: No entiendo para qué está el VAR, Casemiro me tocó claramente adentro del área

El volante de la selección chilena Arturo Vidal afirmó que la polémica jugada con Casemiro de la derrota ante Brasil fue penal y cuestionó la existencia del VAR, que no fue revisado por el juez peruano Diego Haro.

"Claro, me pega, cómo la gente no se va a molestar... ¿el VAR para qué está?, no entiendo", dijo a la transmisión oficial de TNT Sports.

[VIDEO] ¿Era penal? La supuesta falta sobre Arturo Vidal en el área de Brasil #LaRojaEnCooperativa https://t.co/Ox5wUwZruy pic.twitter.com/F6XLgMHJzW — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) September 3, 2021

Luego, evitó hacer declaraciones más profundas, porque "uno dice algo y lo multan, lo castigan. Es una locura, me tocó claramente adentro, era penal, pero bueno. Así estamos".

"No quiero hablar de esto, cuando me sacan palabras digo de todo y me castigan a mí y a la selección, así que ya pasó, ya se perdió, ahora a dar vuelta la página y pensar en mejorar", continuó el jugador de Inter de Milán.

"No voy a responder porque después hay multas, no voy a seguir ese juego, se perdió, hay que dar vuelta la página, mejorar, nos paramos de igual a igual, merecíamos más", siguió Vidal.

"Es triste perder así. Creo que merecíamos mucho más, hicimos un gran partido, el primer tiempo fuimos superiones, no aprovechamos las oportunidades y ante una selección tan furete como Brasil si le das una, te marcan y ganan el partido. Nos vamos tristes, esperamos dar vuelta la página y prepararnos para Ecuador y Colombia, que son puntos importantes", completó.