Arturo Vidal tras ser figura ante Perú: Debemos seguir sumando y creer que podemos llegar al Mundial

El volante nacional Arturo Vidal, figura y capitán de la selección chilena en el triunfo de la Roja por 2-0 sobre Perú, aseguró que tras conseguir la primera victoria en las Clasificatorias deben estar confiados en seguir sumando confiados en que podrán llegar a Qatar 2022.

"Estoy muy contento por los que les tocó jugar, por los que entraron, por los que no pudieron ingresar porque en los entrenamientos se están ganado la posibilidad de estar en la selección y cada vez se nos hará más difícil estar, así que esto nos ayuda mucho para seguir mejorando", apuntó el autor de los dos goles tras el partido.

Asimismo, y consultado por superar a Carlos Caszely para transformarse en el quinto goleador histórico de Chile, apuntó: "Estoy feliz por eso, pero acá lo más importante es la selección, luchar por ir a otro mundial. Eso es más importante que los goles. Si puedo marcar feliz, pero lo más importante es ganar, seguir sumando y creyendo que podemos llegar"

Sobre el desarrollo del juego en el Estadio Nacional, apuntó que vencieron a "una selección muy fuerte y que viene trabajando bien en los últimos años, así que estoy muy contento. En el primer tiempo jugamos mucho mejor, salimos a buscar el partido. Ellos tienen jugadores de mucha calidad y a nosotros nos costó un poco en el segundo tiempo y nos echamos un poco atrás, pero lo importante era sacar los tres puntos y ahora debemos sumar confianza para lo que viene".

"Sería ideal siempre estar atacando y controlar el partido, pero nos toca ante selecciones que tienen muy buenos futbolistas que saben jugar muy bien en equipo. En algún momento tenemos que sufrir. Hay que saber sufrir, pero lo importante es que no nos marcaron hoy. Tenemos que tomar experiencia porque hay muchos jugadores nuevos y tenemos mucha confianza en lo que viene", agregó Vidal.

Finalmente, el jugador de Inter de Milán se refirió al duelo del próximo martes ante Venezuela, expresó que "todas las selecciones son difíciles, debemos jugar todos los partidos al 100 por ciento o si no se pueden perder puntos y eso no queremos, ya nos pasó en las Clasificatorias pasadas y esta vez no puede ser igual".