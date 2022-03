Ben Brereton viajó a Chile para sumarse a la selección

El delantero de la selección chilena Ben Brereton viajó a Santiago para sumarse a los trabajos de la Roja, tal como lo anunció el técnico de Blackburn Rovers, Tony Mowbray, quien aseguró que se desconoce si podrá jugar en los duelos ante Uruguay y Brasil.

"Ben voló a Chile y lo estarán evaluando. En un mundo ideal, debería quedarse acá recuperarse, ponerse al día y avanzar en sus trabajos para jugar contra Coventry", dijo el DT en declaraciones que reproduce el club.

"Hemos enviado nuestros registros médicos y nuestras opiniones sobre dónde creemos que está y creo que hay muy pocas posibilidades de que esté involucrado en ese primer juego contra Brasil", añadió.

"Ben lo ha pasado fantástico con Chile, pero si no se siente del todo bien, debería decírselo porque no querrán jugar con medio futbolista contra Brasil, querrán 11 troyanos que luchan por su país, no alguien a cojeando", complementó.