Bravo: En Brasil hemos probado todas las fórmulas, pero para ganar hay que hacer el partido perfecto

La Roja jugará el próximo jueves ante Brasil en el Maracaná, por la penúltima fecha de las Clasificatorias, y en este marco, el capitán Claudio Bravo analizó las posibilidades de la selección, señalando que, independiente de las estrategias, la clave para ganar es "hacer el partido perfecto".

"Hemos ido tantas veces y hemos probado todas las fórmulas, metiéndonos atrás, tres centrales y cuatro atrás para ir al ataque. Nos tocó estar con uno más cuando estaba Marcelo (Bielsa) y no lo pudimos aprovechar, terminamos perdiendo. Creo que la clave es no cometer errores, tiene que ser un partido perfecto, independiente de si juegas con cinco, cuatro o atacar. Tiene que ser el día perfecto donde todos hagan su labor lo mejor posible y no equivocarte, es la única manera de poder ganar", explicó en ESPN.

Del mismo modo, sostuvo que "más pendient de lo que pueda hacer Brasil, depende de lo que hagamos nosotros. Un partido perfecto, para ganar ahí tenemos que jugar como nunca hemos jugado".

Bravo también se refirió al presente de sus compañeros en Europa, y pese a que no han tenido buenos resultados en sus clubes, comentó que lo más importante "es que lleguen sanos".

"Ya sabemos que cuando te pones la camiseta de la selección, se te olvida que no jugaste la semana anterior o que perdiste en tu club, o estar en un mal momento. Lo que más tienes que intentar llevar ahí es tu salud física. Tienes que llegar en buenas condiciones, y eso es lo que nos ha afectado últimamente, que hemos llegado mermados en muchas ocasiones", concluyó.

El partido entre Chile y Brasil está programado para las 20:30 horas en el Maracaná en Río de Janeiro (23:30 GMT) y lo podrás seguir con la cobertura de Al Aire Libre en Cooperativa y en AlAireLibre.cl.