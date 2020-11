Caszely: Los peruanos son mejores para la pelota y los chilenos para el fútbol

El ex delantero nacional Carlos Caszely entregó un particular análisis sobre el partido que la selección chilena enfrentará el viernes frente a Perú, en una nueva edición del Clásico del Pacífico.

"No es que uno sea mejor que otro, sí creo que los peruanos son mejores para la pelota que nosotros, pero para el fútbol somos mejores los chilenos, esa es la gran diferencia", explicó en El Mercurio.

"Hoy Perú viene mejor, aunque los dos llegan sin sus grandes figuras", agregó, refiriéndose a que en los incaicos no cuentan con Paolo Guerrero ni Jefferson Farfán, y en la Roja no tienen a Gary Medel, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

Sobre el ariete de Atlético Mineiro, señaló que "todo el mundo habla que no hace goles, pero si no le dan una peltoa con ventaja, ¿cómo va a hacer goles? No le llega nada, él es un gran rematador y si no le pasan la pelota para que lo haga, ninguna posibilidad".