Chile no va a Qatar: ¿Cuándo se perdió la clasificación?

La selección chilena quedó eliminada en el cierre de las Clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022, tras perder por 0-2 ante Uruguay y que no se dieran los resultados en los otros partidos, ya que Perú ganó en Lima y se quedó con el cupo para el repechaje.

Sin embargo, de acuerdo a los fanáticos de La Roja, Chile no perdió la Clasificación ahora, y existen varias razones que causaron este nefasto destino para la selección.

Entre los argumentos, los hinchas culpan a Reinaldo Rueda, a la dirigencia de la ANFP, y el desgaste de la "Generación Dorada" y la elección de Martín Lasarte como entrenador; y los resultados negativos ante Colombia y Bolivia en casa, entre otros motivos.

Revisa los comentarios a continuación:

No deberían haber perdido en Montevideo (nos roVARon un penal).

No le ganaron a Colombia de local.

No le ganaron a Bolivia de local (el mismo árbitro de Montevideo y el VAR le dieron penal a Bolivia).

No le ganaron a Ecuador de local.

Ahí se perdió la clasificación.