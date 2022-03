¡Chile se juega la vida! La agenda de la última fecha doble de las Clasificatorias

En los próximos días se jugarán las últimas dos fechas de las Clasificatorias, en las que Chile se jugará la vida por un cupo en, al menos, el repechaje, en los duelos ante Brasil (En el Maracaná) y Uruguay (en San Carlos de Apoquindo).

Todos los encuentros se llevarán a cabo en simultáneo a las 20:30 horas (23.30 GMT), con la presión para varias selecciones, que tienen su última oportunidad.

Revisa la agenda:

Jueves 24 de marzo

Brasil vs. Chile, 20:30 horas. Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

Colombia vs. Bolivia, 20:30 horas. Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez", Barranquilla.

Paraguay vs. Ecuador, 20:30 horas. Estadio "Antonio Aranda Encina", Ciudad del Este.

Uruguay vs. Perú, 20:30 horas. Estadio Centenario, Montevideo.

Argentina vs. Venezuela, 20:30 horas. Estadio La Bombonera.

Martes 29 de marzo

Chile vs. Uruguay, 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Perú vs. Paraguay, 20:30 horas. Estadio Nacional de Lima.

Ecuador vs. Argentina, 20:30 horas. Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil.

Venezuela vs. Colombia, 20:30 horas. Estadio Cachamay, Puerto Ordaz.

Bolivia vs. Brasil, 20:30 horas. Estadio "Hernando Siles", La Paz.