Chile y Uruguay abrirán las Clasificatorias a Qatar 2022

- Revisa el fixture de la Roja en las Clasificatorias.

El encuentro entre Uruguay y Chile abrirá los enfrentamientos de las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El sorteo se realizó este martes en el Hotel Bourbon, ubicado junto a la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a las afueras de Asunción.

El encargado de sacar las bolas con los nombres de las selecciones fue el jugador paraguayo Roque Santacruz, delantero de Olimpia.

En el acto estuvo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, así como representantes de las diez selecciones que se cruzarán en las Clasificatorias, incluido el técnico Reinaldo Rueda.

La primera fecha se jugará el 26 de marzo y la segunda, el 31 del mismo mes; en ella, Chile jugará ante Colombia.

Las cuatro mejores selecciones del torneo clasificarán de forma directa al Mundial, mientras la quinta jugará un Repechaje intercontinental.

Así quedó la primera fecha de las Clasificatorias:

- Uruguay vs. Chile

- Colombia vs. Venezuela

- Brasil vs. Bolivia

- Paraguay vs. Perú

- Argentina vs. Ecuador