¿Cómo ver por TV la penúltima fecha de las Clasificatorias?

Este jueves se disputa la penúltima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, con el duelo entre Brasil y Chile como plato estelar en busca de un lugar, al menos, en el repechaje para La Roja.

El duelo se jugará a las 20:30 horas (23:30 GMT) al igual que el Uruguay-Perú, el Colombia-Bolivia (ambos encuentros de mucho interés para el elenco de Martín Lasarte) y el Paraguay-Ecuador. Finalmente, el viernes se llevará a cabo el Argentina-Venezuela a la misma hora.

TNT Sports llevará toda la jornada 17 del camino a Qatar en nuestro país, mientras que Chilevisión se sumará para los duelos de Chile y de argentinos contra venezolanos, así como también CNN Chile con el Paraguay-Ecuador.

Revisa cómo ver por televisión la fecha 17 de las Clasificatorias:

Jueves 24 de marzo

Brasil vs. Chile, 20:30 horas. Estadio Maracaná, Río de Janeiro. Transmite: TNT Sports HD, Estadio TNT y Chilevisión.

Colombia vs. Bolivia, 20:30 horas. Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez", Barranquilla. Transmite: TNT Sports 3 y Estadio TNT.

Paraguay vs. Ecuador, 20:30 horas. Estadio "Antonio Aranda Encina", Ciudad del Este. Transmite: CNN Chile y Estadio TNT.

Uruguay vs. Perú, 20:30 horas. Estadio Centenario, Montevideo. Transmite: TNT Spports 2 y Estadio TNT.

Viernes 25 de marzo

Argentina vs. Venezuela, 20:30 horas. Estadio La Bombonera. Transmite: TNT Sports HD, Estadio TNT y Chilevisión.