Duelo entre Brasil y Chile está en riesgo de no jugarse en Salvador de Bahía

El partido entre Chile y Brasil por la penúltima fecha de las Clasificatorias, programado para el 24 de marzo, está en riesgo de que no se dispute el Arena Fonte Nova, en Salvador de Bahía.

Según informó el medio local Bahía News, este conflicto se produce luego que el gobernado de Bahía, Rui Costa, declarara que no aceptará la solicitud del gobierno central, presidido por Jair Bolsonaro, de aumentar el aforo para el partido e ignorar las normativas sanitarias solo para un partido de Brasil.

"No habrá excepciones a ningún evento. La selección puede cambiar el estado en que jugará. Puede cambiar, esas es una decisión que no me toca a mí, le toca a la CBF, pero Bahía no hará excepción para cualquier evento, ni cultura, ni deportivo ni festivo", aseveró el gobernador.

De acuerdo a la prensa local y lo que conoció Al Aire Libre en Cooperativa, esta negativa por parte del gobernador Rui Costa también se debe a temas políticos, ya que es opositor de Jair Bolsonaro y no quiere que el mandatario use el Arena Fonte Nova como tribuna durante la despedida de Brasil como local en Clasificatorias.

Según informamos en Al Aire Libre, la CBF tendrá una reunión este martes para resolver esta situación, y ratificar a Salvador de Bahía como sede o hacer un cambio de estadio, para el partido programado para el 24 de marzo y en donde Chile debe sumar puntos para aumentar la ilusión por un cupo a Qatar 2022.