Eduardo Vargas: Chile tiene buenos delanteros y hoy no me tocó estar

El atacante Eduardo Vargas fue presentado este miércoles como refuerzo de Atlético Mineiro y aclaró que él no llamó para pedir que lo dejaran fuera de la convocatoria de la selección chilena en los partidos ante Perú y Venezuela.

"Es mentira que llamé, la verdad es que Chile tiene muy buenos jugadores adelante, hoy no me tocó estar ahí, pero sí estoy apoyando y trabajando para llegar a una posible convocatoria", declaró ante los medios brasileños.

Además, Vargas sostuvo que "estoy a disposición del técnico y del equipo. La verdad, si él me pone para jugar, intentaré estar los 90 minutos. Estuve entrenando y estaba jugando, estoy bien".

Sobre su relación con Jorge Sampaoli indicó que "es muy buena. El sacó lo mejor de mí como jugador y persona. Hablé con él, me quería aquí y me da confianza. Estoy a disposición de él y del equipo".

"Con Sampaoli no jugué de 9, él tenía otros nombres en la U y sacó lo mejor de mí jugando por la punta izquierda o derecha. Ahora, no sé cómo me va a usar para jugar, pero donde me ponga, daré lo mejor", completó.