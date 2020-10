"Estamos con tu decisión": La conversación del VAR con Aquino en el penal de Vegas

La Conmebol dio a conocer este sábado los audios de la conversación entre el VAR y el juez paraguayo Eber Aquino durante las jugadas polémicas del duelo en que Uruguay venció 2-1 a Chile en las Clasificatorias.

Revisa el diálogo en la jugada del penal sancionado por una mano de Sebastián Vegas:

Asistente del VAR (AVAR): Posible fuera de juego

VAR: Posible penal

AVAR: Posible fuera de juego

ASISTENTE: Hay una mano

VAR : Voy a fijarme

ARBITRO: Se va a revisar, tranquilo

VAR: Quiero fijarme en la posición, le pega en el cuerpo, quiero ver la posición de la mano. Quiero ver la posición de la mano, quiero ver si no está en posición antinagural, a ver, el momento en el que le pega. Yo no veo que le pega en una posición antinatural, José, en el momento que le toca el balón quiero ver, en el momento que hay contacto. Otra toma, del otro arco. Otra toma que me permita ver

AVAR: Eber ve en la cara, Mili ve en la mano.

VAR: Quiero ver otro, porque no me es claro. Mira fíjate,

AVAR: No reanudes Eber

VAR: Hay una mano, veo una mano, a mí loque me queda duda es la posición

AVAR: Para mí está separado

VAR: Separado del cuerpo, amplia el volumen. Es una mano de bloqueo.

AVAR: Es una acción de bloqueo, separado del cuerpo en ese momento.

VAR: Eber, te invito a un OFR por posible penal. El número 18 rojo.

Arbitro: ¿Dónde le pega primeramente el balón?

VAR: Le pega en el cuerpo y posterior en el brazo. Quiero que te fijes en una mano de bloque y qué tan separado está del cuerpo. Te voy a mostrar la mejor cámara. Fíjate en la posición.

Arbitro: El desvío es primeramente en el cuerpo, pero es una jugada de bloqueo, se lanza para bloquear, de la panza le rebota, dame su punto de contacto.

VAR: Tenemos otro ángulo, te voy a mostrar.

Arbitro: Dame el punto de contacto. Es una situación de bloqueo con el brazo abierto, es una mano sancionable, dame la táctica, un ángulo amplio, hay un posible receptor. Entonces, voy con tiro penal sin tarjeta.

VAR: Perfecto, estamos con tu decisión.