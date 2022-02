Francis Cagigao y duelo ante Uruguay: No hay ninguna cancha descartada

El director deportivo nacional, Francis Cagigao, se refirió en conferencia de prensa al duelo que usará la selección chilena en el duelo ante Uruguay en la última fecha de las Clasificatorias Sudamericanas y aseguró que no hay ninguna cancha descartada.

"En ningún momento nadie ha dicho que no quiere jugara en el Monumental. Sí es verdad que en algún momento los jugadores y el cuerpo técnico mostraron su disconformidad con la cancha, pero no está descartada ninguna cancha", dijo el español sin dar luces respecto a la opción de que se use Sausalito o que la Roja vuelva a ejercer como dueña de casa en San Carlos de Apoquindo.

"Entre hoy y mañana seguiremos revisando", añadió.

Respecto al duelo ante Brasil, programado en Salvador de Bahía, aunque en duda debido a la negativa de las autoridades locales de aumentar el aforo e ignorar las normas sanitarias del país, Cagigao expresó que no han recibido una información oficial.

"A nosotros no nos llega ninguna circular oficial de FIFA para desmentir. Estamos todavía a la espera", expresó.