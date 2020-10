Fuenzalida: Me voy contento por lo que hizo el equipo, pero dolido por los cobros que nos perjudicaron

El seleccionado chileno José Pedro Fuenzalida dijo que terminó contento porque el equipo nacional mostró un buen juego ante Uruguay en el Estadio Centenario, pese a la derrota, aunque señaló que también está dolido por las decisiones arbitrales que perjudicaron a la Roja en Montevideo.

"Creo que hay dos formas de verlo, muy contento por lo que hizo el equipo en líneas generales, porque se conoce hace pocos días, nunca había jugado junto e hicimos un buen papel", dijo en conferencia de prensa tras el partido.

"Pero estoy muy dolido por las situaciones que se dieron, por los cobros que nos perjudicaron, y no fue algo accidental, me parece que hubo poco criterio de parte del señor de amarillo que nos dirigió hoy -Eber Aquino- y me queda esa sensación porque creo que este grupo y lo que hizo hoy día, merecía un mejor resultado", apuntó.

Luego, destacó que los jugadores que debutaron realizaron buenos desempeños, porque "hubo mucha perrsonalidad, se vio un equipo afiatado que hizo las cosas bien y eso me deja tranquilo en base a lo que viene".

"Sabemos que estamos en un proceso con recambio y hoy mostraron que hay una generación detrás que puede hacer las cosas de buena manera", completó.

Chile cayó 2-1 ante Uruguay en un encuentro marcado por las polémicas.