Gabriel Costa figura en la convocatoria de Perú para los últimos duelos de las Clasificatorias

El delantero Gianluca Lapadula lidera la convocatoria del seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, para los partidos contra a Uruguay y Paraguay de las dos últimas jornadas de las Clasificatorias.

La lista de 29 jugadores convocados que reveló Gareca este viernes no incluyó a los veteranos delanteros Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes aún no han completado el proceso de recuperación de las lesiones que arrastran desde el año pasado.

El seleccionador aclaró que no consideró a las dos figuras estelares de la ofensiva peruana porque aún "no tiene autorización" médica, pero no descartó que pueda llamarlos para el encuentro final frente a Paraguay, en Lima.

En ese sentido, la ofensiva de Perú será completada por los delanteros Alex Valera y Santiago Ormeño, así como por los mediapuntas André Carrillo, Christian Cueva, Gabriel Costa y Edison Flores.

En la lista, que comprende a los jugadores habituales en las últimas convocatorias de Gareca, también se incluyó al centrocampista Josepmir Ballón, jugador del vigente campeón peruano Alianza Lima.

La lista completa de convocados por Gareca para los encuentros contra Uruguay, el 24 de marzo en Montevideo, y Paraguay, el 29 de marzo en Lima, es la siguiente:

Porteros:

- Pedro Gallese

- José Carvallo

- Angelo Campos.

Defensas:

- Luis Advíncula

- Aldo Corzo

- Jhilmar Lora

- Carlos Zambrano

- Christian Ramos

- Miguel Araujo

- Luis Abram

- Alexander Callens

- Miguel Trauco

- Nilson Loyola

- Marcos López.

Centrocampistas:

-Josepmir Ballón

-Raziel García

- Wilder Cartagena

- Renato Tapia

- Sergio Peña

- Horacio Calcaterra

- Christopher Gonzales

- Gabriel Costa

- Jairo Concha

- Christian Cueva

- André Carrillo

- Edison Flores.

Delanteros:

- Gianluca Lapadula

- Santiago Ormeño

- Alex Valera.