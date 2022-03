Gabriel Suazo: Estoy seguro que nos levantaremos y seguiremos luchando

Gabriel Suazo, lateral izquierdo y capitán de Colo Colo, utilizó las redes sociales para enviar un mensaje tras el cierre de las Clasificatorias y la eliminación de Chile camino al Mundial, confiando en que el futuro de la Roja será auspicioso.

"Muy triste por no haber podido conseguir el objetivo. Me tocó unirme al último, pero me bastó para darme cuenta de que cada uno se entrega al 1000% por representar de la mejor forma a nuestro país", escribió en su cuenta de Instagram.

"Simplemente orgulloso de cada uno y estoy seguro que nos levantaremos y seguiremos luchando por dejar a nuestra selección donde tantas veces la dejaron estos guerreros, en la cima", finalizó.

Suazo debutó con la selección por partidos oficiales en estas recién terminadas Clasificatorias a Qatar 2022, jugando las últimas seis fechas, siendo titular en los últimos tres partidos.