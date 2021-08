Gary Medel: Yo sí voy, y si me dicen que no, voy igual no más

En su particular estilo, el jugador de la selección chilena Gary Medel expresó su sentir con respecto al lío armado por los equipos europeos en relación a las fechas clasificatorias de Conmebol y aseguró que se sumará sí o sí a la Roja que jugará los partidos ante Brasil, Colombia y Ecuador.

"Yo sí voy, sí voy, sí voy, y si me dicen que no, voy igual no más, y qué pasa", dijo Medel al ser consultado en la plataforma Twitch mientras jugaba en línea.

"No hay transe cabros", añadió el jugador de Bologna.

Recordemos que Italia es uno de los cuatro países que se han sumado a la negativa de facilitar a los jugadores de sus clubes a la triple fecha clasificatoria de septiembre.