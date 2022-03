Gonzalo Jara: No pierdo la esperanza, pero a Chile hoy lo sostienen sus individualidades

Gonzalo Jara, defensa de Coquimbo Unido y ex jugador de la Roja, habló en la previa del importante partido entre Brasil y Chile por las Clasificatorias a Qatar 2022 y aseguró que a la selección hoy la sostienen la calidad de sus individualidades.

"Hoy día me toca vivirlo desde afuera, y lo hago como un hincha. Es imposible no verlo como un hincha, opinar como un hincha, no enojarme, no putear. Obviamente uno no pierde la esperanza. Matemáticamente todavía podemos lograrlo", dijo en dioálogo con nuestro corresponsal Rodrigo Gutiérrez en el programa "Vistazo Deportivo".

"Sé que los muchachos todavía tienen la misma cabeza, pero el miedo más grande que podemos tener viendo a la selección es que no tiene un respaldo futbolístico desde el sistema, desde su forma. A la selección hoy en día lo sostienen sus individualidades", agregó.

"Nuestra realidad es que nunca más vamos a tener un Alexis (Sánchez), un Arturo (Vidal), un Claudio (Bravo); así como tuvimos a Marcelo Salas, Iván Zamorano, Elías Figueroa si vamos más atrás. Obviamente son jugadores que salen una vez en la vida", añadió.

"Yo creo, personalmente, que debemos tener un colectivo. Si Chile no tiene sus individualidades lo debe sostener algo. Trabajar en divisiones inferiores es importante, pero teniendo políticas deportivas, de juego, con un ordenamiento como Federación. Estar pensando en el presente creo que es muy mediocre y a corto plazo", cerró.

Brasil y Chile se medirán hoy, jueves 24 de marzo, a partir de las 20:30 horas, y puedes seguir el duelo a través de la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.