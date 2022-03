Japón y Arabia Saudita se convirtieron en los últimos clasificados directos de Asia para Qatar 2022

Tras vencer por 0-2 a Australia, Japón aseguró su paso al Mundial de Qatar 2022 en un resultado que también dejó clasificado a Arabia Saudita, que tiene aún un partido por jugar.

Los "samuráis azules" derrotaron a los "socceroos" gracias a un doblete de Mitoma Kaoru en el final del partido, en los minutos 89 y 90+4.

Japón alcanzó 21 puntos, en la cima del Grupo B, mientras que Arabia Saudita tiene 19 unidades.

Con su derrota, Australia perdió su posibilidad de alcanzarlos, pues tiene 15 puntos, y deberá disputar un repechaje ante el tercer ubicado en el Grupo A para luego jugar la repesca ante el quinto de Sudamérica..

El cuadro nipón jugará su séptima Copa consecutiva, ya que ha dicho presente en cada torneo desde Francia 1998.

Los "hijos del desierto", por otro lado, tendrán su segunda participación al hilo, luego de jugar en Rusia 2018, bajo el comando de Juan Antonio Pizzi.

Ya son 17 los equipos que tienen asegurada su participación en el Mundial de Qatar. Revisa la lista de clasificados junto a AlAireLibre.cl:

Europa:

Alemania, Francia, España, Bélgica, Serbia, Dinamarca, Croacia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos.

Sudamérica:

Brasil, Argentina

Asia:

Qatar (país sede), Corea del Sur, Irán, Arabia Saudita, Japón

🇯🇵👏 A seventh successive #WorldCup qualification for the Samurai Blue #WCQ | #WorldCup | @jfa_samuraiblue pic.twitter.com/AtlvkwVHrH

🇸🇦🎟️ The Green Falcons are heading for Qatar! #WCQ | #WorldCup | @SaudiNT_EN pic.twitter.com/f2Egx4mVF8