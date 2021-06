Javier Castrilli: En las imágenes se ve que Aquino toma la decisión por una manifestación tendenciosa

El ex juez FIFA Javier Castrilli se refirió al penal sancionado por Eber Aquino en el partido de la selección chilena ante Bolivia, por una mano revisada en el VAR, cuyo funcionamiento criticó al considerar "tendenciosas" las imágenes presentadas al colegiado.

"Es inadmisible la irregularidad del funcionamiento del VAR. Yo me expongo y someto al debate, que me expliquen cómo es posible que insistan en pasarle al árbitro para evaluar una infracción por mano cámaras lentas y fotografías, cuadros detenidos de las imágenes, cuando el propio reglamento de la FIFA establece en su protocolo del VAR que tienen que pasar las imágenes a velocidad normal. Dice deben, en forma imperativa", cuestinó Al Aire Libre en Cooperativa.

"En la difusión de las imágenes se ve claramente que Aquino toma la decisión por esa manifestación tendenciosa. Cuando uso el término tendencioso sepamos discernir que uno lo hace sobre supuestos básicos subyacentes, en el momento de tomar una evaluación subyace en el intérprete y va a contaminar la decisión final, esa decisión final contaminada por la cámara lenta y las fotografías que le pasaron", continuó.

Por ello, Castrillo explicó la International Board, "el único que legisla para todo el fútbol de todo el mundo, hace mención que todo aquello que sea subjetivo, materia de interpretación por parte del árbitro se tiene que analizar a velocidad normal, existe una distorsión, una deformación de las intenciones cuando se lentifica la imagen y mucho más si sacamos la foto".

En ese sentido, defendió al jugador nacional Guillermo Maripán, autor del penal ;"Imaginan lo que debe haber pasado por dentro de Maripán cuando siente que le roza el balón y en el momento que van al VAR, la cara de desesperación, si analizan su rostro se dan cuenta de su desesperación, porque tiene miedo que le cobren el penal, y sorpresa, porque no tuvo tiempo para retirar ese brazo".

"Uno explota de impotencia cuando ve la injusticia en un fallo o una opinión. Me quedaba azorado cuando veía en redes que la culpa se la echaban a Maripán y se había instalado como que era un claro penal, un penalazo más grande que la Región Metropolitana, yo decía qué injusticia, cuando existen objetivos para demostrar que no solo estuvo mal sancionado el penal, sino que aparte la revisión del VAR estaba con irregularidades serias. Todo esto, a través de redes me tomé el trabajo de editar y fotografiar las partes del reglamento que fundamentan mi opinión", señaló con respecto a sus publicaciones.

Para cerrar, declaró que para él, era posible evitar la designación de Eber Aquino para el duelo de la Roja con Bolivia: "Hay señales elocuentes que hablan por sí solas. Si tuve un problema con un árbitro habiendo pasado casi nada de la fecha y lo vuelves a mandar... se podría haber evitado esta designación que tantas suspicacias alimenta".