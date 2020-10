Jorge Bermúdez: Colombia no es favorito, tendrá enfrente a un rival imponente como Chile

El ex futbolista colombiano Jorge Bermúdez analizó el choque que medirá al elenco "cafetalero" y la selección chilena este martes por las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Para el retirado jugador, la Roja "es un rival imponente".

"Colombia no llega como favorito a este partido, tendrá a un rival imponente como la Roja. Un equipo que todavía es muy competitivo", declaró el "Patrón" en diálogo con ESPN.

Del mismo modo, mencionó que: "La selección colombiana ante Venezuela se mostró como un equipo sólido y efectivo, pero contra Chile viene otra historia, será un partido totalmente distinto con otros escenarios posibles".

"El equipo que tiene Colombia es muy completo y compacto, de mitad hacia adelante manejan un juego veloz por ambas bandas. Puede que por el lado de Mauricio Isla se logre hacer daño", apuntó.

Respecto al momento de Reinaldo Rueda como técnico de Chile, el destacado defensor señaló que: "Es un privilegio que tengan a un entrenador como Reinaldo. Es una persona muy sabia y que como conoce al plantel colombiano, puede hacer las cosas bastante difíciles".

"A Reinaldo le fue muy bien dirigiendo a la selección de Colombia, es un gran embajador de nuestro fútbol. Hay mucho respeto por él. No creo que él cuando llegó a Chile no supiera que nombres como Vidal o Alexis no durarán para siempre. El ha querido hacer un mix con Chile, esperemos su trabajo le siga rindiendo frutos", sentenció.